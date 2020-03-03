【fb直播】港股點解冇乜彈力？
2020年03月03日 16:36
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市場憧憬環球央行放水救市，美股隔晚激彈，但未對港股有太大加持，恒指周二(3日)僅反覆靠穩，何解唔跟外圍急彈？
另外在新型肺炎疫情持續下，中央要求加快研發藥物和疫苗，醫藥及生物科技股向上，中生製藥(01177)及石藥集團(01093)處藍籌升幅榜首兩位，仲值唔值得追？內地當局指在疫情期間網上覆診的費用，納醫保報銷範圍，阿里健康(00241)獲大行花旗唱好急升，有貨無貨點部署？
市場早前憧憬內地加快基建谷經濟，令水泥股一度炒高，惟周二(3日)有回吐，係咪要止蝕？
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