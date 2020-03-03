【fb直播】港股點解冇乜彈力？

市場憧憬環球央行放水救市，美股隔晚激彈，但未對港股有太大加持，恒指周二(3日)僅反覆靠穩，何解唔跟外圍急彈？

市場早前憧憬內地加快基建谷經濟，令水泥股一度炒高，惟周二(3日)有回吐，係咪要止蝕？

《東網Money 18》搵嚟艾德證券期貨聯席董事陳政深為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

－－－－－－