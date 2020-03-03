業主等唔切！加州花園辣招盤　連稅帳蝕逾320萬

二手市爆蝕讓潮，部分辣招盤「等唔切」，帳面貶值之餘再蝕辣招稅。中原譚永康表示，元加州花園2月共錄約5宗買賣，包括水仙徑單號屋，實用面積1,372方呎，附大花園，放盤時叫價約1,700萬港元，議價後減112萬元，以1,588萬元沽出，呎價11,574元。

譚氏續稱，新買家為用家，感單位價錢合理，即購入單位自住。而原業主於2018年以1,750萬元購入，持貨約不足3年，需付10%額外印花稅約158.8萬元，扣除SSD稅後，轉手蝕讓約320.8萬元離場。

所謂「辣招盤」，即業主在指定時間內沽出單位，須要付額外印花稅(SSD)。如購入單位半年內沽出，須付樓價的20%稅款；半年以上至12個月須付15%；而12個月以上至3年，則須付10%稅款。

【沙田第一城付逾50萬元辣稅照沽】

事實上，樓市去向未明，藍籌屋苑錄得不少辣招盤成交個案，業主「要錢唔要貨」。美聯翁凱傑表示，沙田第一城於2月共錄約30宗成交，本月錄3宗。其中49座連天台單位，實用面積284方呎，兩房間隔，開價550萬元，減價至535萬元沽，呎價18,838元。

他續稱，原業主則於2018年以590萬元登記轉名，當時屬內部轉讓個案。由於持貨不足3年，轉手仍需付10%額外印花稅53.5萬元。

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