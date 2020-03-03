【疫市求生】唔怕被炒魷　呢三類職業愈做愈旺

新冠肺炎肆虐，失業率不斷攀升，大家憂慮失業率甚至升至沙士時的逾8%。一眾大學及DSE畢業生即將投入職場，搵工頭痕，失業者就更沮喪，質疑自己入錯行。究竟有乜工種，唔使睇經濟好壞，一定好穩陣呢？Action！大家是時候睇清楚個人前途。

【中藥配藥員】

無論荷包有幾緊，有病就都一定要睇醫生，所以從事醫護相關工種一向穩打穩扎。香港防癆會中醫診所暨香港大學中醫臨床教研中心中藥房主管黎佩佩指，「其實中藥再唔只係老人家嘅至愛，愈來愈多年青人接受食中藥調理身體，所以中藥呢行受男女老少歡迎，係好有市場。再者，2024年中醫醫院就會落成，屆時配藥員需求會大大增加。」

她續指，「配藥員好易讀，如果你自問細心、有記性，就可以諗諗入行。配藥員唔使考牌，一般讀兩年文憑或者讀3年高級文憑就可以入行，不用大學畢業。」配藥員月薪大概15,000至16,000元，每日上班8至9小時，放公眾假。如果做夠10年，月薪一般會超過2萬元。另外，有部分藥房或者私人診所更會聘用僅修畢一年證書的學員做配藥助理，容許他們邊讀邊做，月薪大概12,000至13,000元。

【風水師】

裁員潮帶挈風水師生意暢旺，當打工仔被人炒魷魚，難免會想知「點解揀中我？」玄學大師盧恆立透露，「最近經濟轉差，多咗人搵佢睇八字，問吓自己嘅事業同感情等。」然而，風水師精通風水、算命及占卜，經濟好壞都有工開，盧恆立亦不時幫海外發展商物業睇風水。

但坊間風水師多的是，專業與非半桶水是如何分辨？他說：「想成為專業風水師，要有資質，加後天努力，更切記不可迷信，風水好有科學性，需要極強判斷能力，絕對唔可以人哋講咩你信咩！」

欲成為公認的專業風水師，需要參加國際風水學會認可課程，再加3年實踐經驗，最後通過考試。他亦有教授課程，指最快上18天全日課程便可修讀完畢。

風水師收費各異。他透露，個人幫客睇八字，每小時收3,000元。 如果睇風水，就主要按室內面積大小而定。而一般香港幾百呎住宅，最低收費為7,000元。如此推算，一旦成名，幾十至幾百萬月薪等著你？

【人工智能專才】

經歷這次疫情，香港科技大學創業中心主管蕭觀明指，AI(人工智能)人才更搶手。因全世界將更快及更大力推動不同的線上線下融合運作，互補共存，取代過去線上線下互相競爭的模式。智慧零售及新消費將會得到市場接受，AI更大派用場。

他續指，AI是其中一個非常有潛力開發的知識導向技術，配上創新思維可以顛覆傳統及開創新機遇。有這樣思維及技術能力的人將更有市場價值，獲僱主所垂青。他留意到AI應用層面愈趨廣泛，尤其是在金融科技領域上，例如不少基金及保險公司已推出應用程式讓客戶隨時追蹤個人基金表現，並跟其他基金做比較。

如果有興趣成為AI專才，可在大學修讀相關課程，例如機械技術、程式技術、金融AI或生物科技AI等。

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