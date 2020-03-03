特朗普又眼紅！今次是澳洲「紀錄低位」利率...
2020年03月03日 17:45
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特朗普(Getty Images圖片)
美國總統特朗普最眼紅的，可能是「別國的低利率」！在澳洲央行將利率降至紀錄低位後，特朗普再次呼籲美國聯儲局大幅減息。
他表示，美國較高的借貸成本對出口商不利，並使美國處於競爭劣勢。這是特朗普短時間內再次發聲，上周聯儲局主席鮑威爾講話，已打開了本月減息的大門。
特朗普今次表示：「澳洲央行減息了，並表示很有可能進一步寬鬆。他們把利率降至0.5厘，創紀錄低位。其他國家正在做同樣的事情，如果不是更多的話。我們的聯儲局讓我們支付比很多其他國家更高的利率，而我們本應支付更低。這對我們的出口商不利，使美國處於競爭劣勢。必須反過來，應該放寬政策並大幅減息，但鮑威爾領導的聯儲局從第一天起就說這是錯的。悲哀！」
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