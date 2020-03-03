新冠肺炎：富士高實業指疫症對業績造成不利影響

耳機；及配件及零件(即集團的業務分部)生產暫停至2020年2月9日。

就集團的戴咪耳機及音響耳機業務而言，由於中國多個省份的運輸設施暫停服務或僅提供有限服務以遏制疫症蔓延，一些工人無法如期復工。隨著中國恢復部分公共運輸交通服務，集團部分工人已返回原來工作崗位，而集團的戴咪耳機及音響耳機業務已於2020年2月10日起逐步恢復營運。集團的供應商亦遭遇類似問題，導致延遲向集團提供原材料及零部件。因此，預期集團的產能將有所減少，原生產計劃將延後恢復，及未來數月將延遲交付產品。

為應對集團戴咪耳機及音響耳機業務所面臨的上述問題，集團將竭力增聘工人以履行承諾的銷售訂單；與供應商通力合作以加快原材料及零部件交付；及與客戶溝通調整交付時間，盡量減低對各個方面的任何不利經濟影響。

另一方面，爆發疫症亦對集團配件及零件業務下的包裝業務造成影響。由於地方政府規定延長農曆新年假期及本集團包裝業務客戶的工人無法如期復工，導致包裝客戶業務延遲開工。因此，向包裝客戶交付集團的包裝產品受到不利影響。就此，集團將竭力與客戶溝通調整交付時間，盡量減低對各個方面的任何不利經濟影響。

疫症對集團業務營運的上述影響，並非在集團的控制能力之內，可能會對截至2020年3月31日止年度的財務業績造成不利影響。董事會將持續評估疫症對集團業務營運及財務表現的影響。

－－－－－－