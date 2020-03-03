新冠肺炎：美國「唐人街」商人叫苦　恐掀結業裁員潮

外國傳媒報道，美國紐約市一些官員及中國業主指出，隨着疫情蔓延全球，愈來愈多人害怕前往「唐人街」，因新冠肺炎是由中國開始爆發。

華埠共同發展機構(CPLDC)Wellington Chen指出：「911事件過後，人們仍敢出外用餐，但這次不同了。」他表示，自2月中旬以來，唐人街商家的銷售數字下滑30至80%不等；據法拉盛華人促進會估計，紐約市區的生意下跌40%左右。而旅遊限制亦打擊唐人街酒店及包車公司的業務。

Royal Queen宴會廳公司行政總裁Connie Zhang指出，自1月以來，公司銷售業務下滑了70至80%，對於將近200名的員工，公司選擇削減他們的薪金，避免裁員。她說：「原本工作6天的人，現在只能做3到4天，非常慘。」她又指出，一些同行的中國餐館業主，甚至不得不暫時關店，而她希望不要步上他們的後塵，目前正努力維持營業狀態。

紐約市小型商業服務局局長Gregg Bishop表示，中國餐館生意下滑，正引發經濟連鎖效應，例如供應商方面，魚市等食物提供商的銷售也跟隨下滑。他警告，若這種情況在接下來的3至5個月後仍持續，敢肯定某些​​企業將不得不暫時解僱一些員工。

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