2月工商舖買賣宗數僅171宗　按年瀉近四成

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，2月份持續受新冠肺炎疫情打擊，工商舖買賣成交處於低水平，但情況略見改善。資料顯示，2月份共錄得約171宗工商舖買賣個案，對比去年同期下跌約38%，但較1月份輕微增加約11%，當中工業物業交投量增幅最為明顯，2月份共錄得137宗，佔整體買賣成交量八成，宗數較1月份上升23%。

舖位及寫字樓市場月內分別僅錄得18宗及16宗買賣成交，當中寫字樓買賣宗數單月跌幅更達36%。

至於成交金額方面，2月工商舖共錄得成交金額約17.05億元，對比1月份減少約37%，按年跌幅則達87%，反映整體工商舖物業做價下滑。

工商舖租務方面則有起色，潘氏指出，2月份共錄得約1,126宗租務個案，總成交金額約9,372萬元，兩者對比1月份數字分別上升約15%及83%。而與去年同期比較，不論宗數及金額走勢相若，租賃市場走勢相對穩定。

他又指出，目前舖位租金自去年下半年起持續回落後，個別租客趁機入市承租優質地段的舖位經營業務；而近期寫字樓租金亦見明顯下滑走勢，例如中區指標商廈如美國銀行中心及海富中心皆錄新低呎租紀錄，物業租金回調亦有助個別商戶趁低進駐。

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