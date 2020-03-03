【全球救市】投資者務必留意晚上8時G7講話

外國傳媒報道，七大工業國(G7)財政部長將於周二(3日)舉行罕見的電話會議，新冠病毒疫情衝擊世界經濟之際，各國財長面臨採取政策行動的壓力。包括美國財長姆紐欽和聯儲局主席鮑威爾在內的G7官員，將在華盛頓時間上午7時左右發表講話(即香港時間晚上8時左右)，預計將於隨後發布聲明。

不過，外電指G7聲明草案未提減息及財政刺激措施詳情，讓投資者失望，日圓掉頭向上，外界擔心倘聯儲局本月稍後未有如預期大手減息半厘或與其他央行聯合行動，恐引發更大市場震盪。

澳洲央行成為首家因應疫情而「放水」的發達國家央行，基準利率調低0.25厘，至0.5厘紀錄新低，約一半經濟師「貼中」。與此同時，馬來西亞央行則一如預期減息0.25厘至2.5厘，稱疫情對首季經濟增長構成壓力。

上周市場才估計澳洲本周減息機會率僅15%，但隨着疫症近日在全球不斷蔓延並引發市場拋售，澳洲超市亦掀起日用品搶購潮，迫使當局採取行動。

澳洲央行行長洛威上月表示政策傾向按兵不動，但在今次聲明中稱，疫情對當地經濟構成「嚴重影響」，上半年環球經濟亦勢較預期弱，當局準備進一步放鬆貨幣政策。他又提到，政府將援助最受影響的經濟環節，意味當地會透過貨幣及政財政策，雙管齊下刺激經濟。

澳洲減息後，目前市場聚焦於G7成員國會否自2008年金融海嘯後首次聯手減息振興經濟。自聯儲局主席鮑威爾上周五(2月28日)發表聲明安撫市場後，其他國家的重要官員亦先後「出口術」，包括歐洲央行行長拉加德周一表示隨時準備適當及針對性措施以應對面臨的風險，更令聯手救市的揣測甚囂塵上。

另邊廂，外電引述消息人士稱，華府正考慮連串措施，冀使疫情對經濟和市場的打擊受控，包括推動聯儲局緊急減息，以及可能減稅。據悉，白宮首席經濟顧問庫德洛及財長姆紐欽均傾向希望聯儲局本月18至19日會議前減息，減息亦是白宮內部最積極討論的抗疫救經濟的措施。

美國總統特朗普則連續兩日在Twitter帳戶炮轟聯儲局。他周一(2日)批評鮑威爾及聯儲局行動太慢，指德國及其他國家已向經濟注資，其他央行的行動更加進取。他周二(3日)在澳洲減息後不久，要求聯儲局跟隨大手減息，否則將不利美國出口商及競爭優勢。

據芝加哥商業交易所的債券期貨顯示，聯儲局本月會議上宣布減息半厘的機會達100%，4月底前減息0.75厘亦高達75%。摩根大通首席美國經濟師費羅利估計，聯儲局本月會議或之前將減息半厘，4月再減息0.25厘，並把美國利率今年跌見零的機會率，由上周估計的33%升至約50%。

德國商業銀行利率策略主管Michael Leister指出，「出口術」的效力正逐漸消失，市場要求實際行動的聲音愈來愈大，聯儲局難以承受令市場失望，股市似乎正面臨聯手救市落空的風險。

事實上，G7聲明草案未提聯手減息的消息一出，周二美股期貨曾應聲回落，日圓曾漲最多0.62%，高見107.66兌每美元。至於澳元在澳洲央行減息後靠穩，升0.44%至65.66美仙。

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