孫正義：股市大跌為折讓投資初創企業提供機會
2020年03月03日 18:25
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孫正義(Getty Images圖片)
外國媒體報道，有「投資之神」一稱的日本軟銀集團行政總裁孫正義表示，近期股市大跌為以折讓的估值投資初創公司創造了機會。
孫正義在周一(2日)的投資者見面會上稱，軟銀在挑選成功初創公司佔據有利地位，又指投資英國晶片設計公司ARM是一次有效的押注。
事實上，近年軟銀在WeWork等多家公司的投資失利後，孫正義面臨愈來愈多的質疑。然而，他最新稱，不會改變自己的觀點，但將開始更加謹慎和傾聽他人意見，行為會變得更加小心。
另外，孫正義還表示，軟銀將會尋求停止投資彼此競爭的公司，又指計劃繼續推進縮小版的願景基金二期，並預計願景基金將在2020年和2021年迎來「最好光景」。
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