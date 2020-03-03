中信電訊︰建5G無礙派息 料年中澳門推5G
2020年03月03日 18:30
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澳門電訊母公司中信國際電訊(01883)去年全年純利按年增長5.38%至10.02億元，末期息按年多派7.14%至15仙，連同中期息全年合共派息20仙，如以周一(2日)收市價計算，股價回報率達7.16厘。高息刺激該公司股價周二(3日)抽升5.02%，收報2.93元。
財務總裁李炳智謂，澳門5G或會稍為推高今年和明年的資本開支，惟整體可控，對派息和現金流不會有大影響。
副總裁兼澳門電訊行政總裁潘福禧指，新冠肺炎疫情對5G建設施工進度的影響只是一、兩星期，不難追回，預期今年中可於澳門推出5G服務。疫情突顯5G在網上教育及醫療等智能城市應用的潛力，以屆時數據用量會比4G高很多，而且3G、4G未來投資減少，5G相關資本開支「唔怕多」。
中信電訊去年全年收入按年下滑4.75%至90.13億元，主要是手機及設備銷售額倒退30.42%至16.17億元，惟電信服務收入仍按年增長3.6%至73.96億元，其中佔比最大的企業業務收入按年增長4.55%至30.88億元。
不過，流動通訊方面收入則按年下跌2.62%至12.42億元，而集團去年底在澳門的市佔率按年跌2.7個百分點至約41%。
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