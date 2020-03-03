新冠肺炎：中國經濟活動回升　復工率或達七成

財經媒體彭博發表經濟研究報告顯示，上周中國經濟復工率或達到了60至70%，較2月早前的50%左右有所提高，經濟活動似乎開始回升。以下是部分數據：

【工業需求】

一些公司，特別是大型國有工業公司和醫療設備公司已提高了產量。用於發電的煤炭需求達到1月24日以來最高水平，但仍遠遠低於往年同期水平。電力數據和中國東部沿海製造業腹地表明，中國大部分工業產能仍處於閒置狀態，或未恢復全部產能。

用電量上升可能並非表示產量上升的一個完美指標。據消息人士透露，部分城市因政府將用電量作為生產回升的指標，向企業下達了用電量目標，造成部分企業雖然廠房空無一人，也得讓機器空轉。

不過，工業活動廢氣污染排放量與發電量趨勢一致，春節過後先是下降，現在又緩慢回升。能源和清潔空氣研究中心引述衛星數據稱，雖然大氣中二氧化氮排放量低於正常水平，但已經開始上升。

公司雖然開始復工，但很多還未全面恢復產能。豐田汽車發言人Aaron Fowles在郵件聲明中表示，該公司在華所有4家工廠已開始生產，其中3家只能以單班制運行，另一家部分生產以雙班制運行，之前曾表示企業在安全妥當之後，才會恢復正常運轉。

事實上，2月中旬對150多家美國在華企業的調查中，只有約18的受訪企業表示，將在本月底前恢復正常運轉，另有28%的受訪企業預計，會在3月底之前恢復正常。

【交通運輸】

今年春節前夕，搭乘飛機、火車、汽車和輪船的出行人次與上年同期大致相同，但自1月25日鼠年第一天以來，下降幅度就已經非常明顯了。長途客車僅被允許以50%的運力運行，以減少病毒傳播風險，積壓的出行需求將需要很長時間才能得以滿足。

據中國交通運輸部數據，中國高速公路流量正在回升。全國27個省份恢復了省際、省內客運班車和客運包車，浙江、福建等26個省份組織開展了農民工返崗包車。

交通運輸部副部長劉小明2月15日在北京表示，到2月底約有農民工返城2億人次，3月以後返程約1億多人次。

四川省作為農民工大省，截至3月1日已有不到900萬農民工返回工作所在地，約佔該省農民工總數的44%。根據中國官方媒體，河南與湖南兩省已有500多萬人返城，貴州省2月底時也有200萬人返城。

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