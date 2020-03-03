【餐飲寒冬】中式餐飲集團利寶閣發盈警

此外，由於上環酒樓及京香閣酒樓於今年2月結業，集團於本年度就該等酒樓錄得使用權資產、若干非流動資產及遞延稅項資產的關閉影響合共約3,000萬元，導致年度虧損進一步增加。

董事會認為，收益減少主因是自2018年下半年起香港及中國經濟加速衰退所致，其因中美貿易戰加劇且陰霾增加而惡化，對本年度公眾的消費意欲造成負面影響；自2019年6月起發生，並於2019年下半年持續的香港社會動盪事件，嚴重影響香港的零售及餐飲行業。

因此，本集團於本年度需提供更多優惠以吸引客戶。此外，整體食材成本上漲，尤其於2018年下半年國內爆發非洲豬瘟後凍肉價格進一步上漲，導致集團於本年度的毛利率整體下降。因此，於本年度錄得整體經營虧損不少於2,500萬元。

集團指出，位於香港上環區的兩間酒樓(即上環酒樓及京香閣酒樓)，由間接全資附屬公司俊聯營運，於截至2017年、2018年，以及2019年12月31日止全年度分別貢獻總收益約5,880萬元、5,710萬元，以及5,100萬元分別佔集團總收益約19%、16%，以及15%。

然而，該營運附屬公司於截至2019年12月31日止3個年度，各年錄得經營虧損。由於財務表現不佳及未來可預見的不利市況，集團於今年2月終止經營該兩間酒樓，以避免進一步虧損，並將佔用的營運資金用於集團的其他營運需求。

由於自今年1月以來，疫情在中國及香港爆發，集團一直密切關注疫情的進展，並努力預防及控制病毒的傳播。為了促進更好預防及控制病毒以及確保員工及顧客的健康與安全，集團一直努力縮短其香港酒樓的營業時間。就集團位於中國深圳的酒樓及茶館而言，作為臨時的抗疫措施，其已根據當地政府的指示自今年1月下旬春節開始起暫停營運，直至目前尚未恢復營運。

基於上文所述，集團目前預計今年上半年的財務表現將較2019年同期嚴重惡化。

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