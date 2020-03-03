【外媒分析】日本取消奧運更有利經濟？

外國傳媒報道，國際知名財經媒體專欄作家作家William Pesek撰文指出，日本停辦東京奧運，可能對該國經濟而言是好事！

他解釋，對發展中國家而言，舉辦奧運深具意義，但在許多高度已發展國家當中，舉辦奧運並非重大事項，因負債和貪污行為往往隨着奧運而來。此外，雖然奧運具有吸引遊客的能力，但在日本首相安倍晉三的政權下，日本已是旅遊勝地，首都東京在去年獲得出版商Condé Nast評選為最受歡迎的10大旅遊勝地之一。

Pesek表示，日本經濟面臨收入高、人口老化、生產力低下，以及缺少可列為「獨角獸」(即估值最少10億美元)的新創企業等問題，無法透過為期僅幾周的奧運獲得解決。此外，奧運也對縮小性別薪金差距、提升更多女性擔任高級管理人員職位、改善官僚機構和公司治理上沒有幫助。

再者，當奧運結束後，日本育兒和教育費用高昂，將使日本家庭降低生育的問題仍然存在。

因此，他認為，日本政府在經濟改革上，需要大膽、明確的政策變化，例如放鬆監管、具革新的稅制變化，以及更大的冒險精神，以便加強日本競爭力，故討論考慮取消奧運可能有望刺激日本重新關注該國真正重要的經濟問題！

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