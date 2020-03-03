新盤UPDATES：兩大項目推售　市場現新動力

新盤市場經歷個多月以來的悶局，終於重新醞釀開盤熱潮，兩個大型樓盤正全速部署推售，料將為樓市注入新動力。

●OCEAN MARINI樓書今上網 料周內開價

市場上再有大型新盤部署開售。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城9C期項目，正式命名為OCEAN MARINI，將加快推出市場，今日(3月3日)將上載樓書，最快周內公布開價及開放示範單位，希望有機會下周開售。

他透露，今期提供503伙，以兩、三房間隔為主，佔整體單位逾8成，亦設小量四房大戶。樓書顯示，該盤實用面積介乎450至1,476方呎，最細兩房戶為1A座6樓D室，設有242方呎平台。

至於項目首兩期至今累售875伙，套現超過72億元，平均呎價15,935元。若單計今年售出的89伙，平均呎價16,342元。同系日出康城各盤暫已合共賣出3,569伙，套現約316億元，近8成買家選用即供方法。而最新投得的第12期，料3年後才可推售。

市況方面，他指出，若樓市交投持續低企，政府可適量考慮撤辣，例如額外印花稅等。

●恆大‧珺瓏灣2期周六起開盤 250伙分3天揀樓

新冠肺炎疫情雖未受控，但新盤推售活動已見轉活。據一手銷售資訊網資料，屯門恆大‧珺瓏灣第2期，落實本周六起展開首輪銷售安排，成為疫症爆發以來首個開售的大型全新項目。

該盤首推250伙發售，但會分開3天進行揀樓，首天於3月7日先率先發售141伙，而3月14日及3月28日分別以先到先得形式推售58及51伙。發展商回應，是次分段銷售的安排，是因應疫情下準買家的健康着想，希望令售樓流程更為暢順。

●一號九龍道變相提價約1% 周六起生效

市場上部分新盤銷情加快，發展商加價信心亦提升。據一手銷售資訊網資料，信和置業（00083）旗下長沙灣一號九龍道於過去兩周沽出13伙，套現超過1億元。項目至今累售85伙，金額逾5.9億元，其中個平台花園特色戶已沽清。發展商剛上載更新價單調整優惠，尚餘單位變相提價約1%，3月7日起生效。

●明翹匯花園特色戶呎價近1.9萬元售出

佳明集團控股（01271）旗下青衣明翹匯，剛售出1A座1樓D室，實用面積283方呎，連161方呎花園，成交價534.9萬元，呎價18,901元。

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