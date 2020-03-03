樓價UPDATES：多區屋苑錄低市價成交

樓市受疫症打擊，部分業主願以較相宜價錢出貨，柴灣杏花邨及葵涌雍雅軒均錄低市價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●柴灣杏花邨35座極高層3室，實用面積654方呎，三房間隔，以約960萬元成交，實用呎價14,679元，較市價低逾5%。

鰂魚涌太古城順安閣中層G室，實用面積580方呎，屬兩房則王間隔，1月中放盤叫價約1,200多萬元，價錢貼市，最以1,148萬元易手，實用呎價19,793元。

●灣仔囍滙5座中層C室，實用面積591方呎，兩房間隔，去年放盤叫價1,800萬元，終減至1,595萬元連租約易手，實用呎價26,988元，租金回報2.9厘。

●小西灣藍灣半島2座低層D室，實用面積596方呎，三房連套房間隔，成交月租2.4萬元，實用呎租40.3元。

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九龍

●將軍澳清水灣半島6座高層B室，實用面積533方呎，兩房間隔，去年11月開始放盤，原叫價820萬元，減價60萬元或7.3%，以760萬元沽出，實用呎價14,259元。

●將軍澳蔚藍灣畔7座低層E室，實用面積508方呎，兩房間隔，成交價785萬元，實用呎價15,453元。

●將軍澳新都城1期3座高層H室，實用面積526方呎，三房套房間隔，以810萬元成交，實用呎價15,399元。

●奧運站君滙港1座中高層E室，實用面積843方呎，三房連套房間隔，原放盤叫價2,050萬元，減價183.2萬元，以1,866.8萬元成交，減幅約9%，實用呎價22,145元。

●旺角永興隆大廈低層單位，實用面積386方呎，兩房設計，叫價550萬元，微減2萬元以548萬元沽出，實用呎價14,197元。原業主持貨剛滿3年轉售，帳面獲利148萬元。

●紅磡海逸豪園5期23A座高層G室，實用面積537方呎，以920萬元易手，實用呎價17,132元。

●荔枝角美孚新邨7期荔灣道16號中層B室，實用面積648方呎，原則兩房間隔，最初開價1,100萬元，終以950萬元成交，累減約14%，實用呎價14,660元。

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新界

●葵涌雍雅軒2座中層F室，兩房間隔，實用面積477方呎，放盤約3個月，減價22萬元，以約658萬元成交，實用呎價13,795元，低市價約5%。

●沙田帝堡城5座中層A室，實用面積547方呎，兩房間隔，以715萬元易手，實用呎價13,071元。

●沙田第一城46座低層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，成交價515萬元，實用呎價16,941元。

●東涌藍天海岸5座極高層C室，實用面積874方呎，三房連套房間隔，去年中放盤叫價1,200萬元，其後降價至1,000萬元，最終進一步減至980萬元成交，實用呎價11,213元。

●元朗采葉庭15座頂層連天台單位，實用面積460方呎，兩房間隔，以675萬元放盤，即日獲買家洽購，議價10萬元後，火速以665萬元成交，實用呎價14,457元。

●大圍金禧花園3座低層C室，實用面積314方呎，兩房間隔，開價560萬元，減價30萬元或約5.4%，以530萬元沽出，實用呎價16,879元。

●上水公屋天平邨5座高層17室，實用面積485方呎，採三房設計，未補價第二市場成交價282萬元，實用呎價5,814元。

●大埔中心20座低層B室，實用面積315方呎，獲投資客以452萬元承接，實用呎價14,349元。

●火炭穗禾苑G座高層3室，實用面積472方呎，原則兩房改作一房間隔，原叫價528萬元，放盤約5個月，累減53萬元或10%，獲外區新婚上車客以475萬元承接，實用呎價10,064元。

●屯門大興花園2期7座中層B室，實用面積447方呎，兩房間隔，去年10月叫價580萬元，減價至525萬元成交，實用呎價11,745元。

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