全球股市點算？未來兩周關鍵　倘彈唔起就...

外國傳媒報道，受疫情累及，美股道指繼上周「血洗」3,500點後，周一(2日)收市大漲1,293點，創史上最大單日漲幅。據歷史經驗來看，美股在連續5個交易日重挫10%後，接下來幾周往往會反彈，只有一次例外，就是「2008年金融海嘯」。

根據避險基金分析工具Kensho資料來看，從1990年起，若看標指，只要在5個交易日內跌幅超過10%，接下來兩周就有機會勁彈，包括「911」恐襲事件，當時標指在兩周內強彈10.9%，單月漲幅甚至創下12.3%紀錄，3個月後升幅更達19%。不過，凡事總有例外，2008年10月7日起的那5天交易日，當時累計狂瀉14.6%，結果股市「一插無水花」式冧到月底，並在2009年3月才真正見頂。

專門以史為鑑的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall表示，自二次大戰以來，類似的調整發生過23次，平均用了4個月就收復失地，若歷史重演，美股將在第3季初再創歷史新高。

他相信股市中長線向好，但短期或要再試一次低位，以「雙底」形式回升，後市去向將取決於聯儲局的減息力度。

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