寶馬推「4秒破百」電動車　劍指全球最大市場？

外國媒體報道，德國的寶馬汽車推出全新電動概念車BMW Concept i4，該車款從每小時0到100公里加速不到4秒，續航600公里，預計將於2021年開始生產。

寶馬首席執行官Oliver Zipse將該款車輛描述為「將電動汽車帶入了BMW品牌的核心」。他表示，公司去年售出了14萬多輛電動汽車，即使電動車銷售提升，公司對來的盈利能力也非常樂觀。

寶馬曾在2017年表示，預計電動汽車將佔銷售額的15至25%；去年它宣布將與中國長城汽車合作生產Mini品牌的全電動車型。

事實上，中國電動車全球最大的電動車市場，2018年全球電動汽車銷量達到198萬輛。Oliver Zipse不忘補充，暫未見受新冠肺炎影響，公司生產供應鏈出現大的中斷，但會「密切監視局勢」。

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