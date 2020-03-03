日本悲歌！逾4萬呎土地僅售1萬港元？

在香港，買樓做業主相信人極多數人的夢想，惟在「經濟泡沫爆破」的日本，近日卻有報道指，只需花14萬日圓(約1.01萬港元)，就能擁有約4.2萬平方呎土地，還有免費山泉水及網絡！

據當地媒體報道，由日本名古屋坐車近2個小時，便能抵達日本岐阜縣的東白川村，當地以14萬日圓的低價，釋出約4.2萬平方呎土地，內有一間單層的木造房屋，該木屋於1923年建造，從屋內可眺望山林美景，屋內相當寬敞，甚至有免費網絡可以使用。

因鄰近山區，該地整年有免費山泉水可以使用，只要走到戶外，就可以看到一整片的白川茶茶園及檜木林，附近還有一大片藍莓田，每年7、8月有免費的藍莓可以收集。

那麼，為何只值約1萬港元？當地居民指，因近年村裏人口外流嚴重，如此低價主要是希望年輕人或有小孩的家庭，能為村增活力。

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