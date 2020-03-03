夜市直擊：聯儲突出招　港股夜期高水百點

美國聯儲局突然宣布減息0.5厘，美股道指由跌逾300點，一下子抽高600點至最高見27,084點，最多升逾300點。然而市場亢奮過後，道指目前再轉跌41點或0.16%至26,661點；標指報3,079點，跌10點或0.35%；納指報8,944點，跌8點或0.09%。

另外，港股期指夜市目前報26,374點，升63點，高水89點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指報現報26,402點，升81.5點或0.31%。

ADR港股比例指數則報26,022點，跌262點或1.01%。

聯儲局表示，減息理由是病毒構成不斷變化的風險，還將IOER降低0.5厘，至1.1厘。聯邦公開市場委員會表示，美國經濟基本面依然強勁。FOMC所有委員一致同意降息決定。聯邦基金利率期貨顯示，2020年還會有更多次降息。

據CME聯儲局觀察顯示，市場對於聯儲局在4月進一步減息0.25厘，至0.75到1厘的概率仍高達68.6%。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強認為，聯儲局突然減息或許會對港股有短線刺激，惟其潛台詞是新冠肺炎疫情或比市場所想嚴重，因此就算恒指突破27,000點亦恐難維持升勢，28,000點仍是重大阻力，「大形勢無改變到，尤其是如果大陸進一步救市就更加係咁」，因此繼續建議投資者趁反彈減磅，不應進取博本地地產股。

Canaccord Genuity美國首席股票策略師Tony Dwyer在一份報告中表示，經濟形勢愈差，採取大規模的貨幣和財政協調刺激措施來彌補這一弱勢的可能性就越大，由於全球病例仍在增加，因此無法判斷新型冠狀病毒對全球經濟S的影響。

【22:43】七大工業國(G7)承諾關注新冠肺炎的影響，但未有明確的聯合救市行動，美股開市早段偏軟，一度挫逾200點，道指挫243點，至26,459點；納指挫21點，至8,931點；標指跌8點，至3,081點。

港股期指夜市反覆低走，目前報26,174點，跌137點，低水111點。

現貨金現報每安士1,604.03美元，漲0.92%；紐約期油現報每桶47.64美元，升1.9%；布蘭特期油報每桶52.74美元，升1.62%。

G7財長及央行行長僅發表聲明指，將密切關注新冠病毒的傳播及其對市場及經濟狀況產生的影響，重申在面對下行風險下，將採取所有適切的政策工具，以確保經濟增長穩健、受支持，並得到保護。

該聲明強調，除了強化醫療服務以外，G7財長也將採取行動，包括視乎情況推行財政上的措施，以支持經濟；至於央行部分則提到將「履行職責，從而在確保物價穩定及經濟增長之外，也要能維繫金融市場的韌性。」

除G7央行之外，該聲明也提到國際貨幣基金組織(IMF)及世界銀行也矢言，要在最大程度上使用可行的政策工具。

個股方面，折扣零售商Target預期今個財年每股盈利介乎6.7至7美元，中位數略低於市場預期的6.94美元，並料全年同店銷售將錄低單位數增長。Target股價早段升1.31%至110.48美元。

監管機構文件顯示，股神巴菲特投資旗艦巴郡上周增持達美航空股份，買入超過97.6萬股，價值約4,530萬美元，每股平均買入價46.4美元。達美航空股價早段漲5.45%至49.73美元。

後市方面，受疫情累及，美股道指繼上周「血洗」3,500點後，周一(2日)收市大漲1,293點，創史上最大單日漲幅。據歷史經驗來看，美股在連續5個交易日重挫10%後，接下來幾周往往會反彈，只有一次例外，就是「2008年金融海嘯」。

根據避險基金分析工具Kensho資料來看，從1990年起，若看標指，只要在5個交易日內跌幅超過10%，接下來兩周就有機會勁彈，包括「911」恐襲事件，當時標指在兩周內強彈10.9%，單月漲幅甚至創下12.3%紀錄，3個月後升幅更達19%。不過，凡事總有例外，2008年10月7日起的那5天交易日，當時累計狂瀉14.6%，結果股市「一插無水花」式冧到月底，並在2009年3月才真正見頂。

專門以史為鑑的CFRA研究首席股票策略師Sam Stovall表示，自二次大戰以來，類似的調整發生過23次，平均用了4個月就收復失地，若歷史重演，美股將在第3季初再創歷史新高。

他相信，股市中長線向好，但短期或要再試一次低位，以「雙底」形式回升，後市去向將取決於聯儲局的減息力度。

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