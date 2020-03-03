【全球救市揭序】美國減息半厘　道指急飆300點後反覆

美國減息半厘，道指急飆300點，目前升幅縮至102點，報26,805點；港股夜期曾報26,609點，升298點，高水324點，目前報26,443點，高水縮至158點。聯儲局主席鮑威爾將於香港時間周三(4日)凌晨零時舉行新聞發布會。

在聯儲局宣布減息之後，聯邦基金利率降至1到1.25厘區間。

聯儲局表示，減息理由是病毒構成不斷變化的風險，還將將超額準備金率(IOER)降低0.5厘，至1.1厘。聯邦公開市場委員會表示，美國經濟基本面依然強勁。FOMC所有委員一致同意降息決定。聯邦基金利率期貨顯示，2020年還會有更多次降息。

據CME聯儲局觀察顯示，市場對於聯儲局在4月進一步減息0.25厘，至0.75到1厘的概率仍高達68.6%。

現貨黃金短線拉升逾15美元，漲幅擴大到2.1%，刷新本周高位至每安士1,622.74美元。

另外，貨幣市場目前預期英國央行將於3月減息，勢跟隨全球救市步伐。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強認為，聯儲局突然減息或許會對港股有短線刺激，惟其潛台詞是新冠肺炎疫情或比市場所想嚴重，因此就算恒指突破27,000點亦恐難維持升勢，28,000點仍是重大阻力，「大形勢無改變到，尤其是如果大陸進一步救市就更加係咁」，因此繼續建議投資者趁反彈減磅，不應進取博本地地產股。

匯市方面，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數日內跌幅達0.5%，報97.09；歐元兌美元報1.1174，漲0.36%；英鎊兌美元報1.2825，漲0.56%；美元兌日圓現報107.43，跌0.83%；澳元兌美元報0.6617，漲1.22%；紐元兌美元報0.6315，漲0.86%；美元兌加元報1.3360，漲0.24%；美元兌瑞郎現報0.9536，跌0.59%。

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