【財經評論】舖市冧預警樓災　撤辣救急莫拖延

香港零售大蕭條，商舖市道首當其衝，預示經濟景氣持續插水式轉差，在一環扣一環下，住宅樓市實難逃一劫！既然港府能急市民所急開倉派錢，為何不把握時機為樓市撤辣？試問樓市一冧，經濟能再承受這重大打擊嗎？再派錢管用嗎？只要樓價大跌，政府賣地收入就斷纜，何來資源支持龐大的公共開支和救市紓困措施？坐以待斃到底是誰之過？

當前零售市道之差，肯定衰過○三年沙士，一則今次疫情出現前半年，零售業已備受社會激烈動盪衝擊；二則今次疫情帶來的停工、停市、停學規模更嚴重；三則是來自民眾被迫網購，對傳統零售業的創傷是史無前例。

有物業代理指，四大核心區舖市空置率現時已增至近一成，料到了第三季更可能飆至一成三左右，「吉舖」數目近九百家，挑戰紀錄新高！要知道，整個零售業貢獻一成半就業率，開舖投資額亦大，當舖市進入「冰河時期」，不但反映商用物業市道萎縮，就連就業及整體固定資產投資氣氛都大受影響。一環扣一環，當不少打工仔丟掉飯碗，到最後就是住宅和租金都骨牌式倒下。

雖然銀行如今有措施協助業主延供本金，部分業主亦願意減租，但企業當前最嚴峻的問題是收入欠奉！在幾近沒有入息下，減租、減息、減稅的急救作用實在有限。只要及時撤辣，就可助業主套現或加按，釋放流動性，既可刺激市道、穩定人心，企業又有收入供周轉，反而可令逾百萬供樓業主可繼續還款、銀行生意長做長有，才是扭轉當前劣勢的有力板斧，經濟自可走出疫潮！否則企業被迫倒閉、客戶斷供，最終還是銀行股東受累，甚而影響到金融市場體系穩定性，後患無窮。

再者，撤辣的意義不僅在於抗疫救市，還在於港府長遠財政狀況，皆因若樓市爆煲，調整周期不會一、兩年就完結，當佔港府整體收益達兩成的賣地收入大減，就意味着結構性財赤危機驟至，再加上人口正急速老化，長遠如何承擔龐大的公共開支？

如今全球央行都積極部署放水減息救市，不是不知道有代價，而是清楚了解社會承受不起經濟崩圍的衝擊。香港經濟如今面臨水浸眼眉的困局，港府卻偏要逆潮流而行，難道要拖到樓市狂瀾既倒才急着慌忙補鑊？只怕最終藥石無靈、欲救無從！港人即使能避過瘟疫，亦恐怕難避過港府一手釀成的經濟大災難，全城攬炒，莫非就是香港的人為宿命？

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