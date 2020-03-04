東方日報B1：四大核心區吉舖半年飆43%創新高

受到社會動盪及新冠肺炎雙重夾擊，本港零售業前景暗淡，有不少商戶因而結業，購物區遍布吉舖。據美聯工商舖最新數據，四大核心區空置舖上升至約689間，近半年勁升43%。該行更預料，今年第3季吉舖會增至900間的有紀錄新高，直至年底租售價更會跌達四成。

事實上，零售市場已進入長期跌浪。政府統計處日前公布，1月錄得零售業總銷貨價值為378億元，較去年同期跌21.4%，已連跌12個月。

美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋指，四大傳統旅遊區商舖空置率全線升，主因示威不絕、零售市況轉差及內地遊客大減等因素拖累，當中主打遊客生意的一線街及多條食街吉舖數目明顯增加。

是次四大核心區舖位調查，包含區內56條街道，合共涉及7,503間商舖，最新空置率約9.2%，較去年第三季的6.5%為高，預期第三季會增至11.5至12.5%。

按地區劃分，首季空置率最高的地區為銅鑼灣，高達12.2%，涉133間吉舖，較去年第3季的102間上漲三成，區內空置最嚴重街道為謝斐道，有23間吉舖。該行料該區第3季空置率升至14至15%。

至於尖沙咀及中環首季分別有167及170間吉舖，較去年第三季增64%及30%，首季空置率則分別為10.9%及11.8%，第三季預計升到13至14%。兩區最多吉舖的街道分別為加連威老道及伊利近街，分別涉及29間及18間。

而吉舖數量最多地區為旺角，區內同期吉舖數字219間，對比去年第3季增加49%。不過該區最新空置率仍較其他地區為低，僅約6.4%，該行料第3季將升至9至10%。

該公司行政總裁黃漢成指，上述調查原於每年年中進行一次，但鑑於近月出現社會動盪及新冠肺炎，舖市受市場關注，故決定於1月至2月再進行統計，令數據更貼市。

對於舖市走勢，美聯旺舖董事盧展豪認為，疫情持續料嚴重打擊本地消費，舖市將進入超大型調整期，預計直至今年底，租售價將返回2006至2007年水平。他又補充，目前有不少舖位業主為飲食業及教育行業的租戶，提供五成的租金減免，但仍有部分租戶出現欠租情況。

舖市受重大打擊，相關買賣及租租賃也明顯減少。中原工商舖董事總經理潘志明稱，2月商舖成交個案僅18宗，成交金額約3.5億元，分別按年跌64%及82%。而同期舖位租務錄134宗，涉及金額約1,333萬元，按年回落52%及59%。

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