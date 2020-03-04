【大師教路】沈振盈：企業私有化　畀錢最實際

私有化條款可反映出大股東的慷慨程度。小股東考慮的包括私有化溢價，及是否全數現金支付，始終現金是最實際，換股則有變數，因股份有下跌風險。

若將中航國際跟同期已公布及完成私有化的公司作比較，包括：華地國際及華能新能源，它們的私有化價格溢價分別為48.39%及41.53%，而中航國際為92.08%。反映其大股東的私有化決心。站在小股東的角度，也屬於難得的套現機會。

中航國際今次的私有化，多數議程已於股東大會上，高票表決通過，現在已到要獲足夠比例H股股東接納要約的最後階段，現在股東相信不難作出決定。

股市方面，美股道指周一大升近1,300點，惟港股恒指周二反應一般，皆因早前相對跌得少，但筆者一直推介的5G股，繼續跑贏大市。經過上周的調整，港股已營造了兩個底部，後市相信會逐步收復失地。在2月份低位所吸納的股份，可以繼續持有。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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