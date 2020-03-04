【專家視野】馮宏遠：美股料見底 吼位吸納
2020年03月04日 00:26
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新冠肺炎在歐美爆發社區感染後，市場意識到疫情擴散，成為全球問題。上周歐美股市連日急跌，標指調整逾15%，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數更曾升至接近50，僅次於歐債危機及2018年VIX短倉爆破事件。
美股會出現如此急劇的沽壓，擔憂美國難以擺脫疫情固然是原因。參考亞洲各國停工停市的經驗，假如發生在美國，意味着可能出現三個月以上的經濟停擺，企業損失甚巨。
疫情在歐美地區纏繞不斷，經濟前景難免偏淡，但企業債券市場暫時尚算穩定。歐美股市急跌後，有投機者憧憬各國聯手救市，預期本月美國聯儲局將減息半厘應無大變數。
美股經過急速調整後，短期再尋底的機會大減，預計標指會在2,950至3,100點之間整固，可留意較優質的大型股候低逐步吸納。
華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士)
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