【股市估市】陳錦興：中國龍工有望追落後

中國龍工主要產銷輪式裝載機、壓路機、挖掘機。中期收入及營運盈利分別按年增長1.7%及1.9%，純利則按年增長26%至8.89億元人民幣。

雖然預期中國龍工去年業績平平，惟今年不一樣，基建投資加速是政策重點，內地7個省市已公布今年重點投資建設項目。相關機械設備需求料大增，龍工同樣受惠。中國龍工股價支持力強，建議於2.2元吸納，目標價2.5元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興（作者為註冊持牌人士）

－－－－－－