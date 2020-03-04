【股市估市】陳錦興：中國龍工有望追落後
2020年03月04日 00:30
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市場轉炒國策股，機械設備是焦點之一。中國龍工(03339)走勢相對落後，主要是增長動力不足，但估值過度低迷，在以推動基建穩增長的大背景下，並不合理，預期今年業績增長將見改善，股價具追落後動力。
中國龍工主要產銷輪式裝載機、壓路機、挖掘機。中期收入及營運盈利分別按年增長1.7%及1.9%，純利則按年增長26%至8.89億元人民幣。
雖然預期中國龍工去年業績平平，惟今年不一樣，基建投資加速是政策重點，內地7個省市已公布今年重點投資建設項目。相關機械設備需求料大增，龍工同樣受惠。中國龍工股價支持力強，建議於2.2元吸納，目標價2.5元。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興（作者為註冊持牌人士）
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