瘋狂避險！10年期美債息跌穿1厘　史上首次

投資者對新冠肺炎疫情憂慮趨增，資金流入債市避險，刺激債息受壓，其中，10年期美國國債孳息率於周二(3日)有史以來首次跌穿1厘，低見0.962厘。

30年期美國國債孳息率報1.601厘的紀錄新低。

雖然美國聯儲局宣布緊急減息0.5厘來應對肺炎疫情，但美股周二仍反覆受壓，道指曾重挫逾900點。Bleakley Advisory Group投資主管Peter Boockvar表示，只有當市場參與者有足夠的信心承擔風險時，金融情況才會緩和，但現時疫情令經濟存在巨大的不確定因素，投資者將保持避險情緒，這抵銷了聯儲局減息的作用。

Boockvar表示，目前美國只能再減息4次就會到達零的水平，今次減息舉動讓人感覺是驚惶失措，難以起到刺激消費及穩定企業信心的作用，更可能適得其反。

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