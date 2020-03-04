【專家點評】中國銀河：疫情對白色家電影響有限
2020年03月04日 07:00
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家電行業積極復工，產能逐步恢復。從產業在線統計數據看來，家電企業積極復工生產，多數企業已於2月10日起開始復工。雖然復工前期受到外地員工返回、產業鏈上下游產品交付困難等因素影響，產能距完全恢復尚有一段時間，但隨着疫情影響的減弱，產能將逐步恢復，預計在第一季度末能完全恢復，從而有效應對夏天冷氣機銷售旺季，以及因疫情而延遲的家電需求。
重溫2003年SARS經驗，內地家用電器社會零售增速在疫情緩和後快速反彈。對家用電器和音像器材零售的影響主要在5至7月，對全年家電銷售影響不大。家電產量受疫情影響較小，從國家統計局數據看來，疫情對家電量影響較大的月份主要集中於2003年5至7月，空調、洗衣機、雪櫃和電視產量的同比增速均有所放緩，但當年7月過後，隨着家電產品銷售提升，產量很快恢復增長。
疫情對家電需求的短期抑製作用可能更強，由於2003年內地家電的擁有量較低，疫情過後家電行業整體需求較高，而內地目前的家電需求中新增需求佔比較2003年有所下滑，主要需求為更新需求，換新需求迫切性較低，容易被控制。
新冠肺炎疫情發生的1月和2月，是傳統家電銷售的淡季。從產業在線發布數據看來，近年內地空調、冰箱、洗衣機的1月和2月份銷售佔比較低。去年11月份起，格力等空調企業開始進行大規模促銷，透支了年初的空調需求，進一步削弱了疫情對家電產品銷售的衝擊。
雖然今次疫情可能會影響樓盤竣工回暖趨勢，由於交房的強制性，房地產竣工數據在地產企業逐步復工後將會好轉，地產竣工回暖趨勢有望保持，從而繼續帶來家電需求，未來家電出貨量有望持續改善。
新冠疫情爆發期間，家電需求被抑制，但該部分需求不會消失，在疫情結束後家電銷售會有所反彈，全年銷售影響不大。從供應端看來，雖然疫情造成工廠停工時間延長，但多數企業已有序復工，隨着企業的穩步復工，公司產能將逐步釋放，能滿足疫情結束後帶來需求的增長，供需不平衡的矛盾不大。我們建議關注業績確定性強、現金儲備充足的白電龍頭美的集團(000333.SZ)、格力電器(000651.SZ)及海爾智家(600690.SH)。
中國銀河國際
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