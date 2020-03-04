環球實業科技旗下七星崗水廠停止取水

根據停止通知所述，清遠市政府的決定乃為着更好適應城市發展需要，提升市區供水安全保障水平。

公司預期，停止通知應對集團營業收入不會造成即時重大不利影響。然而，假如政府指定水廠向供水拓展公司收取的自來水買入價高於原來七星崗水廠的生產成本，公司預期改用政府指定水廠水源可能導致供水拓展公司利潤下降，惟其實際影響尚有待供水拓展公司和政府指定水廠就供水價格的磋商結果。

公司現時預期停止通知可能對供水業務商譽造成影響，但對其他供水業務資產應則並不預期造成即時重大不利影響。假如供水業務商譽因停止通知而需全數減值，減值金額約佔集團截至去年6月30日總資產(約為21.8億港元)的4.14%。

在收到停止通知後，公司董事會已立即指示供水拓展公司的管理層與水利局和清遠市政府進行磋商。就是次事件，集團將諮詢法律意見，盡力捍衛公司一切合法權益。由於今次事件尚有待磋商和進一步事態發展，目前所載預計對集團的營運及財務狀況預計影響之初步評估可能和最終實際結果存在重大差異。

有關集團自來水供應及相關業務的財務資料將於今年3月底前到期發表的集團全年業績公布時作更詳細披露。

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