異動股：遭未來世界金融出售6億股　中達曾挫18%

由於出售事項，預期該集團將確認虧損約1,085萬元，將影響集團截至2020年12月31日止年度之損益；及虧損約175萬元，影響集團截至2020年12月31日止年度之其他全面收益。

出售事項之所得款項淨額擬用作償還保證金貸款及一般營運資金。

公司指出，鑑於未來全球經濟之不明朗因素及近期新冠肺炎疫情爆發，以及考慮到集團之資金需要，公司認為出售事項為變現其投資之機會，並容許集團重新分配資源。公司已考慮於市場上出售銷售股份之其他替代方法，惟考慮到將予出售之銷售股份數目以及中達股份相對薄弱之成交量，故認為出售事項為集團變現其投資之一項較合宜方式。

未來世界金融股價跌3.57%，至0.027元；中達曾挫18.64%，低見0.048元。

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