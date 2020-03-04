【專家點評】古勝：恒生尋底　幾時先買得？

新冠肺炎肆虐之下，全球投資市場已無樂土，缸邊友就算睇中邊，但如果轉身唔夠快，隨時都會左一巴、右一巴。前日美股大升約1,300點，港股昨早市一度升逾230點，原以為會跟美股絕地反擊，點知最後以跌6點收市。

老古認為，港股依家喺26,000至26,500點之間徘徊，似作整固狀，如果未來波幅繼續收窄，可能又會以大單邊爆上或爆落作結，情況就好似上月中旬一樣，投資者不可不防。唔想擔驚受怕，高息股有冇得諗？

再睇股價走勢，過去2年營造雙頂向下形態，去年5月初旬見第二個頂212元之後，股價就一直反覆下跌，昨收報155.4元，期間冧近3成，貼近3年低位。未來可觀望150元支持位能否守得住，再考慮分注入市作長線投資。

東網財經專欄作者 古勝

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