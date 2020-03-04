【專家點評】古勝：恒生尋底 幾時先買得？
2020年03月04日 07:30
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新冠肺炎肆虐之下，全球投資市場已無樂土，缸邊友就算睇中邊，但如果轉身唔夠快，隨時都會左一巴、右一巴。前日美股大升約1,300點，港股昨早市一度升逾230點，原以為會跟美股絕地反擊，點知最後以跌6點收市。
老古認為，港股依家喺26,000至26,500點之間徘徊，似作整固狀，如果未來波幅繼續收窄，可能又會以大單邊爆上或爆落作結，情況就好似上月中旬一樣，投資者不可不防。唔想擔驚受怕，高息股有冇得諗？
向以派息穩定見稱的恒生銀行(00011)，去年賺248.4億港元，每股盈利12.77元，全年派息8.2元，派息比率逾6成，息率逾5厘。惟恒生業績僅錄輕微增長，而由去年6月至今，香港歷經一連串社會事件及最新的疫情打擊，經濟環境變差、樓市樓價亦見調整，而恒生業務以本地為主，無論按揭貸款增長，還是其資產質素或面對壓力，買股收息前宜考慮清楚。
再睇股價走勢，過去2年營造雙頂向下形態，去年5月初旬見第二個頂212元之後，股價就一直反覆下跌，昨收報155.4元，期間冧近3成，貼近3年低位。未來可觀望150元支持位能否守得住，再考慮分注入市作長線投資。
東網財經專欄作者 古勝
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