異動股：信達生物升逾3% 膽管癌藥完成中國首例患者給藥
2020年03月04日 07:49
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信達生物(01801)公布，成纖維細胞生長因數受體1/2/3(FGFR1/2/3)抑制劑pemigatinib(IBI-375)的2期關鍵性註冊臨床研究完成中國首例患者給藥。
該股早段逆市曾升3.73%，高見36.15港元。
該研究的目的是評估pemigatinib在既往至少接受過一線系統治療、成纖維細胞生長因數受體2(FGFR2)基因融合或重排的中國晚期膽管癌患者中的有效性和安全性。研究結果將用於pemigatinib在中國的新藥上市申請(NDA)。
公司認為，膽管癌缺乏有效的治療手段，預後性差，存在很大未被滿足的醫學需求。該研究取得的進展是pemigatinib進入中國市場重要的里程碑事件。基於前期臨床研究所展現出的顯著療效和安全性資料，相信研究在中國臨床試驗的開展將會使更多膽管癌患者獲益，為臨床醫生帶來更多治療選擇。
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