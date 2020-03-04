【股民熱話】全球央行減息真的是救市靈丹妙藥嗎？

今年以來，新冠肺炎疫情爆發，並由中國擴散至全球各地，令本已疲弱的全球經濟更加疲弱。上周美股大幅震盪，令全球避險情緒急升溫，市場憧憬各大央行將聯合行動救市，周二(3日)美國即行動，減息0.5厘，惟見美股卻大幅波動，大跌收場。到底全球央行減息，是否就能拯救全球經濟走出困境？

美國和日本央行以減息放水刺激經濟的立場鮮明，而澳洲央行周二亦宣布減息四分之一厘。雖然中國兩會會期延遲了，但市場一於少理，提早炒作內地將推大規模刺激經濟措施，反正經濟情況愈壞，就愈有藉口炒作。呢種思維，耐人尋味，但就正正是現時的實況。

到底目前經濟是否已到最壞時候，若央行過早大力度出手救市，往後更壞的情況出現，是否尚有「彈藥」救市？再講，救市並非毫無代價，要提防惡性通脹，而負利率趨勢亦會對金融市場造成新一輪震盪。故見美國聯儲局突宣布減息後，美股表現反映市場更恐慌，一則聯儲行動（等不到中旬會議决定且一次減幅達半厘）顯示經濟必定真的很糟糕，二來聯邦基金利率降至1至1.25厘水平，尚有多少減息刺激經濟的空間，大家心中有數。

總而言之，筆者認為，現時全球經濟持續轉差，全球消費和投資信心已受到打擊，需求疲弱，只怕任何財政及貨幣政策的刺激作用都會遞減，反而眼見政府無止境的貨幣量寬、濫發債券進行低回報的基建投資，只會泥足深陷，而市場的避險情緒亦會一次比一次強烈，直到一日所謂的「救市」行動已不再起到效應，債務爆煲，全球金融風暴便會再次出現在大家眼前。

到底目前距離新一輪金融風暴還有多遠路，筆者亦沒有水晶球。但在美國總統特朗普的角度，為着連任，相信未來數月，會設法威逼聯儲局就範，加大放水力度。市場正在預先透支這份預期，到底美股的高估值，能否延續至11月大選前後，確實存在疑問。

東網財經專欄作者 帥哥

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