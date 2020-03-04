【市前重點睇】美股挫近3%　金價飆上1652美元

●美匯指數跌至97.18，離岸人民幣(CNH)企6.9483，港匯高見，7.7704，美元兌日圓曾見106.85，歐元升上1.1176，英鎊高企1.2824。金價觸及1,652美元。布油報51.86美元，紐油處46.96美元。道指期貨跌近百點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指挫逾300點。

●世界銀行宣布，將提供多達120億美元的即時援助，以幫助各國應對新冠肺炎引發的醫療問題和經濟影響。

●美國聯儲局宣布緊急減息，下調聯邦基金利率0.5厘，至介乎1到1.25厘區間，以應對新冠肺炎疫情。聯儲局指出，減息理由是病毒構成不斷變化的風險，但強調美國經濟基本面依然強勁。

●美國總統特朗普其社交媒體帳號發文表示：「聯儲局正在削減(利率)，但必須進一步放寬，最重要的是，與其他國家/競爭者保持一致。」

●10年期美國國債孳息率有史以來首次跌穿1厘，低見0.9043厘；30年期美國國債孳息率則報1.601厘的紀錄新低。

●港股ADR指數收報26,081點，跌202點或0.78%。

●即月恒生指數夜期收報26,078點，跌233點，低水207點，成交56,316張。

●紐約期油收報每桶47.18美元，升0.43美元或0.92%；布蘭特期油收報每桶51.86美元，跌0.04美元或0.08%。

●紐約期金收報每安士1,644.4美元，升49.6美元或3.1%，創自去年6月以來最大單日升幅。

●聯儲局主席鮑威爾表示，疫情將在「一段時間內」對經濟造成影響，目前已留意到供應鏈有所打擊，整體影響仍然存在高度不確定性。

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