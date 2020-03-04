【專家點評】王昕媛：提防股市調整3至6個月

上周全球4類資產(股票、利率、原油、黃金)出現極端交易數據，這是非常罕見的。其中，道指、標普、納指、英國富時、法國CAC、德國DAX、日經225指數一周回落超過10%，這是除1987年10月黑色星期一、2000年4月互聯網泡沫破滅、2001年9月恐襲9.11和2008年10月全球金融危機之外，二戰後最快出現10%回調的一次暴跌。

風險偏好驟降，VIX恐慌指數飆升逾160%至45.4，速度之快為有史以來第四；美國十年債收益率見低位，按年回落三成；油價跌至45美元/桶，黃金徘徊1,600美元上方。

同時警惕ETF拋售引發的連鎖效應。全球ETF的資產規模從04年的3,380億美元升至2018年中的55,950億美元，上漲超過15倍。Scion基金創始人Micheal Burry(發現08年CDO造成金融危機，電影《 Big Short 》原型)，認為ETF是08年自CDO以來最大的威脅，並認為ETF拋售將導致市場崩盤。

在宏觀層面，目前這個點位需要判斷的是未來是通脹、滯漲、還是通縮環境。由於上周我們看到，黃金和股票同步下跌，這個也是極其罕見的，一般而言，金本位下黃金具有天生的避險屬性，而這種同步下跌說明一定是流動性哪裏出現了問題，市場投資人才會如此恐慌的拋售所有類別資產。

從學術角度分析，如果考慮MV=PQ，即：貨幣供應量(M) x 貨幣流轉速度(V) = 物價(P) x 經濟產量(Q)。需要警惕一種假設，儘管貨幣供應量有增加，但是如果貨幣流轉速度下降的更快，那麼在需求量和產量變動不大的前提下，物價水平有潛在下降風險，即「通縮風險」。

因此，需要警惕「通縮風險」，同時很有可能，2009年美國復甦以來的頂部已經出現，未來將經歷一段較長時間的下跌周期，短則一個季度，長則半年以上，最後倒逼Fed出台QE4。當然，根據我們的情緒模型來看，短期港股情緒跌至-0.06，接近歷史區間底部，意味着短期迎來反彈。黃金分割線看，恒生指數關注支撐位25,881點及阻力位27,675點。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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