新冠肺炎：日澳股曾跌1% 韓股靠穩
2020年03月04日 08:31
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(Getty Images圖片)
美國聯儲局於周二(3日)緊急減息，下調聯邦基金利率0.5厘，至介乎1到1.25厘區間，以應對新冠肺炎疫情；美股仍收挫逾2%；亞洲主要股市個別發展，日本日經225指數早段曾挫220點或1%，低見20,862點。
板塊方面，金融及公用事業股齊跌1%。個股中，東京電力、鈴木汽車及三井住友金融全線跌逾2%。
韓股靠穩，南韓首爾綜合指數最新升27點或1.3%，報2,041點。個股中，三星電子升1%，KG化學及白光產業升2%至3%。
澳洲悉尼普通股指數則跌65點或1%，報6,445點。板塊方面，金融、能源及資訊技術股下跌1%至2%。個股中，Paragon Care挫6%，AVZ礦業下瀉12%。
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