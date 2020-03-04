新冠肺炎：日澳股曾跌1% 韓股靠穩

美國聯儲局於周二(3日)緊急減息，下調聯邦基金利率0.5厘，至介乎1到1.25厘區間，以應對新冠肺炎疫情；美股仍收挫逾2%；亞洲主要股市個別發展，日本日經225指數早段曾挫220點或1%，低見20,862點。

板塊方面，金融及公用事業股齊跌1%。個股中，東京電力、鈴木汽車及三井住友金融全線跌逾2%。

韓股靠穩，南韓首爾綜合指數最新升27點或1.3%，報2,041點。個股中，三星電子升1%，KG化學及白光產業升2%至3%。

澳洲悉尼普通股指數則跌65點或1%，報6,445點。板塊方面，金融、能源及資訊技術股下跌1%至2%。個股中，Paragon Care挫6%，AVZ礦業下瀉12%。

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