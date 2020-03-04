【攬炒成真？】香港2月PMI及商業信心齊創歷史新低！

新冠肺炎疫情爆發，對香港私營經濟2月份的表現造成重大衝擊。營商環境急劇惡化，倒退程度創1998年7月指數開展以來最嚴重。企業相信疫情的餘波將於未來數月持續，對往後一年的經營信心降至歷史低位。

根據市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，2月份香港採購經理指數(PMI)由1月的46.8，下滑至33.1，顯示私營經濟的景氣度急挫。綜觀過去兩月數據，PMI平均值為39.9，反映香港私營經濟於2020年首季有機會衰退加劇。

企業於首季中段的業務運作大幅滑落。業者透露，工作天數和銷售額皆因疫情而縮減，產量跌幅屬史無前例。至於業務有實質增長的企業則指，市場對必需品、清潔和消毒用品的需求增加。

疫情爆發重創2月份的訂單需求。整體新增的銷售額以破紀錄速度銳減，原因之一是來自中國的訂單量直線下滑。同樣地，由其他海外市場流入的新業務量亦以歷史速度縮減。

企業對未來1年的經營信心滑落至2012年4月以來的最低水平，大多數業者相信，疫情的負面影響將維持數月，因此認為往後12個月將會減產。

至於2月份的未完成工作水平以破記錄速度下降，反映銷情下滑令產能過剩的問題更趨嚴重，並對員工聘僱造成壓力。企業精簡人手，職位裁減速度錄得18年多以來最快。另一方面，採購活動亦以歷來第二大跌速縮減，企業轉而消耗現有庫存，這從投入品庫存的縮減率達歷來最高紀錄之一可見。

新冠肺炎疫情為不少供應商增添沉重壓力，供貨的平均履行周期大幅拖延，接近9年高位。由於供應短缺嚴重，投入品的採購價格4個月內首次回升，惟幅度溫和。然而，2月份整體投入成本繼續下降，跌速創2008年底以來最快，究其原因，就是員工成本出現歷來最大跌幅所致。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，2月份PMI以前所未有的速度，急跌至1998年7月以來的歷史低位，對香港於疫情爆發期間的私營經濟亮起紅色警示。私營經濟早前經歷政治示威與中美貿談僵局的周折，目前則為應對疫情和公眾憂慮的多項措施，致使其業務與新增銷售以破紀錄速度下滑。

香港經濟去年收縮1.9%，而今年首季以來的PMI平均值亦預警衰退將會加劇，令政策支援的迫切性更為提高。

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