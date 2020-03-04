【專家點評】陳樂怡：港股短線料窄幅上落
2020年03月04日 09:00
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G7財長召開會議，商討採取措施以應對新型冠狀病毒對全球經濟的影響。市場亦憧憬環球央行減息救市，隔晚美股反彈逾千點，港股周二高開。惟報道引述消息指，G7會議聲明初稿未有呼籲央行減息或其他財政措施，恒指尾市轉跌6點，報26,284點。國指報10,485點，無變動。大市成交額為1,165億元。醫藥股走強，中生製藥(01177)及石藥(01093)分別升3%及2%。軟件股受捧，金山軟件(03888)及金蝶(00268)分別升3.4%及7.0%。
根據克而瑞數據顯示，內地百強房企2月銷售金額按年跌37.9%，按月則跌43.8%。截至2月底，只有約4成售樓處開放。無疑疫情明顯妨礙首兩個月房企銷售，但首季為內房的傳統淡季，因此為疫情影響提供一些緩衝。此外，疫情帶來的限制亦促使房企變陣網上售樓，目前認購反應不俗，使2月銷售稍為優於市場預期。
若然疫情並無進一步惡化，內房有望於第二季逐步恢復銷售。加上內地堅決要穩定經濟，房策方面具微調空間。近期內地個別城市推出穩定需求措施，如放寬限購、調低首付比率等。在政策支持下，內房板塊可逢調整吸納。
展望後市，雖然G7會議未知能否達成共識採取刺激措施，但主要央行近期均表示準備採取行動，有助穩定市場信心，收窄環球股市短期下跌空間。然而，受限於疫情未見改善，環球股市欠缺向上突破的動力，預期港股投資者亦傾向觀望，恒指短線於幅度內上落。
另工信部提出要求國內電訊公司加快5G基建，藉以加快5G商用步伐，促進5G產業鏈發展，中興(00763)作為國內第二大通訊設備供應商，旗下產品覆蓋各種通訊設備及終端，將成為5G加速發展的主要受惠者之一。
事實上，中移動1月進行的5G數據設備採購，中興中標份額為20%。中興現價2020年預期市盈率23倍，雖然只屬合理，但資金持續流入5G基建板塊，短期股價仍有上升空間。目標價睇36.5港元，止蝕定於30元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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