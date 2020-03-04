新冠肺炎：標普料第二季美國經濟增長不足1%

國際評級機構標準普爾表示，新冠肺炎疫情可能會給美國經濟帶來實質不利影響，其打擊將較此前預計的更長、更深，因此下調美國經濟第二季增長預測，至不足1%。

標普解釋，不知道疫情將持續多久，也不知道期間會發生甚麼。疫情對美國經濟增長的不利影響可能會延續到第二季，並可能較該機構早前的估計更糟。

另外，標普指旅遊和旅行中斷、海外市場需求減弱、供應鏈中斷、私人支出減少和大宗商品價格下跌，都會對美國經濟增長造成打擊。

而該機構對經濟增長的預測，已反映出美國飛機製造商波音737 MAX停產的影響。

此前，標普已將第一季美國經濟增長預測，由疫情前預期的2.2%，再下調至不足1%，但預期未來幾個季度經濟將逐漸復甦。

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