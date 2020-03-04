【深度解構】未到最差！市場恐慌可令標指再瀉兩成

美國聯儲局自2008年金融海嘯以來首次緊急降息0.5厘，以應對新冠肺炎疫情。然而，減息仍未能平息市場憂慮，美股周二(3日)出現9個交易日以來的第8次下跌，回吐周一(2日)升幅中的三分之二。分析指出，股市對最糟糕前景的恐懼再現。

【未到最差！經濟數據尚未反映疫情影響】

隨着疫情急速擴散，帶來的一系列負面影響包括股市重挫、神經緊張及外遊取消等。此類動力因素通常會導致股市升勢偏離，同時也難於預測未來走勢。而目前的經濟數據尚未反映出疫情的影響。因此，在道指自上周開始每日都有幾百點波動的同時，投機已成所有人須進行的操作。

雖然聯儲局突然減息，但該局主席鮑威爾亦承認，即使減息0.5厘，仍不足以化解疫情帶來的大量經濟與公共衞生風險。

分析師早前預計標普500指數成分股的利潤將在2020年增長約7%，但很少有投資者預計該情況會發生，因很多公司此前已警告，疫情將對利潤產生重大影響，但沒有幾家公司明確指出具體將帶來如何的影響。

事實上，在一項美國製造業的關鍵指標顯示，2月份回落至接近停滯水平之後，有更多投資者開始質疑經濟能維持多好的狀態。至於紐約聯邦儲備銀行的一項指標顯示，明年美國經濟衰退的概率接近25%，為2008年以來最高水平。經濟合作與發展組織(OECD)預期全球經濟增長將跌至10多年來的最低水平，因為疫情削弱供應和需求。OECD將全年增長預期從2.9%下調至2.4%，這將是2009年以來的最慢增速。

【未到最差！經濟悲觀預期正在積聚】

G7財長和央行行長周二在聯儲局宣布減息前舉行會議，再次承諾採取一切必要措施抵禦疫情帶來的經濟衝擊。不過，交易員不為所動，並押注聯儲局還需要進一步減息，期貨市場反映出的預期是聯儲局會在今年底再次放鬆政策。此外，對於財政刺激的呼聲升溫。

Huntington Private Bank首席投資官John Augustine認為，在確診病例達到高峰之前，股市將保持震盪。又指聯儲局減息，讓市場進入一個前所未有的領域，可能會導致金融市場出現進一步波動。

【未到最差！疫情恐引發全球衰退？】

由於存在不確定性，對於股市整體將受到何種程度的衝擊，華爾街分析師都在勾畫出潛在的情景，惟市場的預期兩極。彭博行業研究的分析師Gina Martin Adams表示，股市通常有一個反映最壞情況的傾向，而最糟糕的情況，就是衰退。

Bespoke Investment Group假設疫情導致每股純利暫時下降20%，市盈率萎縮至16倍。這相當於標普500指數較2月中旬高位下挫逾40%。Bespoke宏觀策略師George Pearkes表示，這似乎是一個合理的熊市，「如果是這樣，我們現在大約只走了三分一的路程。」

花旗集團分析師下調全年收益預期，理由是供應鏈問題、需求疲軟和大宗商品價格下跌。其首席美國股票策略師Tobias Levkovich指出，美國公司2020年的每股純利水平在164.25美元，低於此前預測的174.25美元。

Levkovich稱，更大的未知問題，是疫情是否會引發全球衰退？那將意味着利潤下降近25%，股市也將出現同等幅度的下跌，因為從過往經濟滑坡時的行情來看，股市通常會追隨收益。而標指已較近期高位下跌13.5%，投資者可能已在價格中反映出風險因素；不過，一旦疫情真的引發衰退，該公司預計將需要把2020年每股純利預測再下調30美元。以18倍的市盈率計算，即標指在2,400點水平，意味着較周二收市報3,003.37點的水平，還有20%的下跌空間，投資者應暫時保持觀望。

高盛策略師上周預測今年企業利潤增長為零，稱經濟衰退隱現，可能意味標指年底時會較2月高位下跌28%。

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