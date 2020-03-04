港股倒跌逾200點　銀行股捱沽　滙豐考驗50元關

聯儲局減息增加投資者對後市的憂慮，港股高開36點後迅速倒跌，恒生指數挫逾200點，至26,000點水平。國企指數跌50點，主板成交約300億港元。

憂慮息差收窄，銀行股急挫。恒生銀行跌4.4%報148.6元，是表現最差藍籌；滙豐控股挫3.3%，見50.8元的三年半新低；中銀香港亦跌2.8%；渣打集團跌3.7%。

跌得多的還有濠賭、石油及醫藥股，銀河娛樂及金沙中國跌2.8%及2.1%；中國海洋石油及中國石油跌2.5%及1.6%；中國生物製藥及石藥集團跌2%及1.2%。

【09:20】騰訊靠穩 滙豐跌穿52元

美國聯儲局突然減息半厘，美股先升後跌；港股開市靠穩，恒生指數高開36點，報26,321點；國企指數升42點，報10,527點。

騰訊升0.5%報396港元；美團點評升1.5%重上「紅底」；小米集團升0.8%；阿里巴巴跌0.1%報203元。

滙豐控股繼續尋底，股價低開1.5%報51.75元，是表現最差藍籌，再創逾三年半新低。

其他藍籌股個別發展，中國神華、申洲國際及中國生物製藥齊升1.2%表現最佳。中國海洋石油跌1.2%；瑞聲科技跌近1%。

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