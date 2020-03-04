聯儲減息：雷賢達料美股未跌完　納指或見8000點樓下

美國聯儲局宣布緊急減息0.5厘，但道指周二「反高潮」倒跌超過780點，至25,917點收市。

「基金教父」雷賢達表示，美股或要繼續向下尋底，因期貨市場在2月的交易額創下歷史紀錄，反映投資者的恐慌情緒，其程度與2008年金融海嘯時可以比擬。而聯儲局突然宣布減息半厘，亦令投資者驚訝。

現時投資者的最佳策略是觀望，因美股在數日累挫逾一成，料跌勢未止，道指很可能要進一步跌至23,000至25,000點水平；納指可能還要調整多一成，至8,000點樓下水平(周二收報8,684點)；標普500指數亦有較多科技股比重，跌幅也可能較道指多一點。

疫情對企業上半年的業務打擊非常大，不過隨着投資者上周完成大舉拆倉、對沖等活動，儘管美股仍會非常波動，但短期再急速下跌的機會不高，而是轉為逐步向下調整。

他續指，美股下跌對港股有影響，但影響多大要視乎投資者風險胃納和投資期的長短。他估計4月後環球市況會趨明朗，因歐美剛開始面對疫情擴散，可能需時兩個月時間控制，而內地的疫情也許最快緩和，有機會4月或4月底，工廠開始逐步恢復運作，屆時產能或可從2月或3月的低位回升。

－－－－－－