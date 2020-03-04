【專家點評】鄭勤龍：港股有望持續反彈

從卦象顯示，恒指走勢正處於《火天大有》變《雷水解》之中。在易經，「火」性炎上，而「水」性潤下，可引伸為指數的上落趨勢。今「大有」卦帶「火」而「解」卦帶「水」，本為水火相爭之局，還幸因春季火進水退，固此若將其意象應用於大市的走勢上，便可預示恒指在短期內或會以上升格局為主。

承接上周預示大市或將在短期內見底回升的「晉」卦和「復」卦，恒指在上周五急跌後，似乎已見了短期的底部，「大有」卦有太陽高掛之意，《序卦傳》曰：「與人同者物必歸焉，故受之以大有。」市場在憧憬各國央行為了應對新型冠狀病毒疫情對經濟所造成的衝擊下，將會推出不同政策去救市，刺激道瓊斯指數日前收市升近1,300點，並創下歷來最大點數升幅，無獨有偶，市場的憧憬正與「大有」卦的卦象十分脗合。

此外，《序卦傳》又曰：「物不可以終難，故受之以解，解者緩也。」大意是指「解」卦亦有危難散去之意，因此若綜合所有卦象來解說，恒指在近日的反彈或將可延續下去。

玄學金融家 鄭勤龍

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