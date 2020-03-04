【專家點評】麥嘉嘉：眾安在線增長強勁可吼
2020年03月04日 10:01
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聯儲局緊急宣布減息0.5厘，把聯邦基金利率目標範圍從1.5厘至1.75厘，降至1厘至1.25厘，以應付新冠肺炎對經濟構成的潛在影響，是2008年金融海嘯以來首次在議息會議之外，作出緊急減息行動。
不過，減息行動似未能減輕市場疑慮，道指抽高倒跌785點，高低波幅1378點。 另外，G7財長和央行行長周二召開電話開議，只承諾動用所有合適的政策工具，沒有提及具體措施，令市場失望。市場焦點民主黨總統提名初選結果。恒指仍然受制於初步反彈阻力10天線，料資金繼續於個別板塊輪動。
中國國家醫保局、衞健委聯合印發文件，推進新冠肺炎疫情防控期間開展「互聯網+」醫保服務，符合要求的互聯網醫療機構為參保人提供的常見病、慢性病綫上覆診服務，各地可依規納入醫保基金支付範圍。「互聯網+」醫療相關股份料吸引資金流入。
眾安在綫(06060)1月保費收入按年增長62.3%，增速高於去年全年約30%，數據反映線上保險業務增長動力強勁。集團利用人工智能節省承保及理賠成本，料綜合成本率持續改善，目標價36.5元。
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票。)
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