美國緊急減息半厘應對疫情　後市恐大波動

美國聯儲局於周二(3月3日)宣布緊急減息，下調聯邦基金利率0.5厘，至介乎1到1.25厘區間，以應對新冠肺炎疫情。

聯儲局主席鮑威爾於記者會上表示，疫情將在「一段時間內」對經濟造成影響，目前已留意到供應鏈有所打擊，整體影響仍然存在高度不確定性。他又說，聯儲局委員認為風險存在實質性的變化，未來數周至數月將密切關注形勢發展，並作出相應措施來穩定經濟。他續稱，考慮到今次新冠肺炎病毒在過去數周更廣泛地擴散，相信經濟前景存在隱憂，而現時仍難預測疫情何時結束，但預期美國將恢復穩健的經濟和就業增長。

連同今次緊急減息，自1998年以來，聯儲局曾經8次宣布緊急減息來應對重大風險事件，包括2001年的「911」恐襲、2008年金融海嘯等(詳見本文附表)，可見今次新冠肺炎疫情的影響不容輕視。

根據利率期貨工具FedWatch，交易員預期聯儲局在4月進一步減息0.25厘的可能性高達68.6%。另外，貨幣市場目前預期英倫銀行(即英國央行)將於3月減息，勢跟隨全球救市步伐。

香港金管局總裁余偉文表示，聯儲局今次在預定議息會議外決定減息達半厘，並重申會繼續留意情況發展和適當地運用政策工具以支持經濟，顯示局方會積極使用貨幣政策以應對疫情可能帶來的經濟風險。他指出，疫情未來變化存在很多不確定性，金融市場仍會出現十分大的波動，呼籲投資者須做好風險管理。

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)發表網誌，指即使聯儲局減息及提升流動性，也難以刺激買入及其他市場行為。他又指，美股近日大冧是廣泛性的，有趣的是一些有良好現金回報的股票也遭受波及，令該些公司估值更加吸引；至於高債務槓桿的公司在冧市的時候，預期將大受打擊。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，美國聯儲局突然減息，表面上看屬利好消息，但想深一層，代表當局預示美國面對的經濟風險較預期大。根據過往數據，如果美國突然減息，往往是暴風雨前夕，資產價格將會非常波動，包括美股及港股，投資者一定要繫緊安全帶。未來除了留意疫情發展甚至環球經濟盛衰，亦要留意美國總統大選，投資者要做好分散風險的部署。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強認為，聯儲局突然減息或許會對港股有短線刺激，惟其潛台詞是新冠肺炎疫情或比市場所想嚴重，建議投資者趁反彈減磅，暫時不宜進取。

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