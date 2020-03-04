聯儲減息：主要外幣彈升　日圓升至5個月高位

美聯儲突減息半厘，令反映美元兌主要貨幣的美匯指數周二曾跌0.39%，周三微升0.02%至97.175。部分主要貨幣兌美元急升，當中日圓兌每美元升破107，見106.85，升0.26%。每百日圓兌港元升見7.2729。不論兌美元及港元都創去年10月初以來的5個月新高。

除日圓外，澳元兌美元再彈0.47%，高見66.15美仙，並連升兩天，累升逾1%。每澳元兌5.13港元。而紐元兌美元亦升0.37%，報62.98美仙。每紐元兌4.88港元。

此外，瑞典克朗、加元及挪威克朗兌美元跌0.21%至0.25%。歐元及則依然疲弱，兌美元微跌0.02%。在亞洲貨幣方面，離岸人民幣兌每美元升0.21%，報6.9341，每百港元兌89.26人民幣。在岸人民幣升0.37%，報6.9348。

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