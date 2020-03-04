新冠肺炎：美財長指無理由暫停股市交易 暫無意降中國關稅
2020年03月04日 10:42
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(Getty Images圖片)
美國聯儲局自2008年金融海嘯以來首次緊急減息半厘，幅度亦創逾十年最大，就此，美國財長姆紐欽表示非常支持聯儲局的決定，認為是搶先採取正確的舉措。
他透露，尚未與美國證交會(SEC)就由於新冠肺炎疫情對市場的影響，而暫停交易活動展開探討，因市場在正常運作，沒有理由暫停交易，而當局有適當的熔斷機制。
另外，他認為疫情對市場的影響不能與金融海嘯相提並論。美國財政部已成立相關工作小組，評估該病毒對經濟的影響，並向國會提出適當建議。另無考慮將下調工資稅作為應對疫情緊急方案的一部分。
中國方面，姆紐欽指目前無計劃削減中國商品的關稅，但隨着疫情發展情況，可能會採取任何重要的選項以幫助受影響的部門。
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