【外匯點評】陳健豪：美國突減息　點解美元跌幅未算大？

美國聯儲局主席鮑威爾早前發表了罕見的額外聲明。在確認美國經濟依然強勁的同時，他表示武漢肺炎構成了不斷變化的經濟活動風險，美聯儲將採取適當行動以支持增長。他的言論增加了降息的可能性。美國債券孳息率急跌至歷史低，不過「沒有最低，只有更低」。

在上日G7工業財經首長進行緊張通電後，未有對外公布任何聯合推出貨幣及財政的具體措施，投資者以為就此了事。然而，美國聯儲局在昨晚早於本月19日舉行議息會議前突然減息半厘，聯邦儲備利率目標降至1%至1.25%。美國2年期及10年期國債孳息率跌至前所未有的水平，其孳息率分別在已穿0.66%及1%。

日前，2020年12月聯邦基金期貨合約的隱含收益率下降了約75個基點，即本年內會再減息一次。

美匯指數(DXY) 於2月17日觸及99.80重要阻力之後不斷回吐，在鮑威爾的鴿派言論下，跌幅擴大，重返98水平。如今聯儲局意外提早減息半厘，美元進一步走位。不過，在突發式減息的情況下，市場對美元的反應其實未算十分之大。美匯指數曾觸及97，惟昨日跌幅不及周一及上周四，顯示投資者未有因美息降低而放棄持有美元。技術分析下，指數或有機會再次回調至上升軌96.70。

本周五(6日)晚將會公布美國2月份美國非農就業報告。根據彭博調查，非農就業人數最樂觀會增加24.9萬人，最悲觀則會增加14萬人，中位數為17.5萬。整體而言，增長會較1月份的22.5萬增長低。同時公布的平均時薪及失業率預期保持樂觀發展，市場預估分別是0.3%及3.5%。屆時美元可能對下方支持進行測試，投資者需倍加留意。

艾德證券期貨董事總經理 陳健豪

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