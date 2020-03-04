【專家點評】道富環球：聯儲局或再啟動量化寬鬆

對於聯儲局的減息決定，道富環球市場全球宏觀策略主管Michael Metcalfe表示，儘管減息對應對疫情可能立即造成的經濟衝擊作用甚微，但至少可以在精神層面提振金融市場，並有助於緩解實體經濟、金融市場之間可能出現的惡性循環。

道富的周期性指標KKT指數表明，即使在新冠肺炎爆發及其對其他國家產生潛在連鎖影響之前，美國經濟衰退的可能性就已經提高了。中國2月採購經理人指數(PMI)是首個切實的例證，似乎證實了大宗商品市場一段時間以來一直試圖表達的觀點，即全球衰退即將來臨。

全球增長預期已經處於極低水平(略低於3%)。疫情的嚴重打擊很容易導致全球經濟衰退。聯儲局在今年年初採取的行動意味着，當衰退到來時(現在看起來更有可能)，很可能是短暫而輕微的。

他認為，如果有迹象表明情況並非如此，聯儲局昨晚的行動發出的明確信號是，可以預期聯儲局將進一步大幅放寬貨幣政策，甚至是量化寬鬆。鑑於此舉的時機剛好在G7電話會議之後，其他國家的央行將得到一個關於未來動向的指示，或許是為了讓它們有時間在未來幾天內準備自己的應對措施。聯儲局起了帶頭作用，但相信這不會是本月市場獲得的唯一政策支持。

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