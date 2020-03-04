【專家點評】藺常念：3月關鍵在於內地工廠全面復工…

中國工廠於農曆新年假期後復工，受到新冠肺炎拖累，未如理想。為了應對疫症擴散，各地方政府有不同的政策管理人口出入，有個別城市實施封城，禁止地區人口進出。有地方政府有不同的隔離政策，禁止外面的貨物入城區。長假期後兩星期，主要生產基地，珠江三角州，長江三角州，及渤海灣的工廠，都有開工不足的情況。產能只能恢復到假期前的三成。

中國最大的加工廠，鴻海集團表示，不少員工未能從家鄉回到工廠復工，直接影響生產。蘋果公司因應中國加工廠未能恢復生產，降低第一季的銷售預期，估計第一季蘋果公司智能手機出貨量可能跌3成。

現時新冠肺炎瘟疫，影響到中國的產業鏈。電子和機械業影響最大，智能手機及汽車生產受到嚴重影響。中央絕對不想海外買家從中國以外國家採購，因為中國工業產值佔國民生產的3成，超過30萬億元人民幣，對國家經濟影響龐大。

改革開放40年，令中國變成世界工廠。全球一半的消費品都在中國生產，是環球經濟生產不可缺少的一環。現時疫症蔓延，令到生產受阻。不但只製造業，疫症也令到環球航空，旅遊，消費等受到嚴重影響。有經濟學家表示，如果瘟疫未能短期內有效地控制，2020年環球經濟增長可能減1個百分點。

因此中央政府發出命令，要求各地方政府放寬管制，令到人口及貨物可以自由出入，去到需要供應的工廠。如果三月都不能全面復工，將會嚴重影響到中國的出口製造業。

智易東方證券行政總裁 藺常念

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