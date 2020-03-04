聯儲減息：中原按揭料港最優惠利率維持不變

美國聯儲局為應付新冠肺炎疫情帶來潛在影響，香港時間昨晚(3日)宣布緊急減息0.5厘，聯邦基金利率目標區間降至1厘至1.25厘。中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，環球多國減息下，息率趨勢將持續向下，料美國年內仍有機會進一步減息，但預料本港最優惠利率(P)維持不變，原因是對上一次調整息率周期，本港存貸息率僅分別上落0.125厘，自銀行去年將最優惠利率(P)降回0.125厘後，目前銀行存息已降回近零水平，存息已減無可減，故基本上已沒有進一步減P空間。

但王預料港元拆息有機會回落，美國減息已推使美元拆息回落，雖然本地銀行拆息受不同因素包括本地因素如季結影響、新股活動及定存競爭等，但在美元拆息變動亦是影響港元拆息其中一個重要因素，美元拆息明顯回落下，料將再推低港元拆息，本地借貸成本可望減低。

她指出，與樓按相關的一個月拆息已由2月份逾2厘水平降至昨天1.56厘，雖然目前H按用家仍然普遍以P按封頂息率(一般現為2.5厘)供樓，但在拆息低企趨勢下，H按使用比率(現為80.2%)將繼續上升。

王表示，環球經濟下行風險在疫情影響下存在更大變數，料各國繼續以低息及寬鬆貨幣政策應對，低息環境持續下，預料本港按息年內介乎2.25厘至2.5厘低水平。

近日疫情對樓市影響有減低迹象，主因是去年下半年起已累積多月購買力，加上最近業主買家雙方已較面對現實，業主願有議價空間及買方願接受有限度調整，令交投由2月下半月起回升，雖然美國減息不會即時推低本港按息，但在息率下調趨勢下，市場預料低息環境將持續，加上市場累積購買力已準備釋放，對樓市仍帶正面支持作用。

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